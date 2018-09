Mobilità: 1,3 mln per ciclopista Tirrenica 

Ammontano a 1,3 milioni le risorse, di provenienza ministeriale, destinate dalla Regione Toscana per mettere in sicurezza e completare il tratto livornese della ciclopista Tirrenica, dal confine con Pisa a Calafuria. A breve potranno essere realizzati circa 8 Km di pista ciclopedonale che consentiranno il completamento del tratto labronico dell’itinerario (quasi 20 km in tutto), integrandolo con quello pisano.

Si tratta di un percorso, quello della Tirrenica, lungo il quale, come attestato dalle statistiche, l’incidentalità è particolarmente alta e superiore alla media, tanto che negli ultimi anni si sono registrati 83 incidenti che hanno coinvolto ciclisti, il 12,5% del totale.

“Abbiamo scelto di concentrare queste risorse per il completamento del tratto livornese della ciclopista Tirrenica – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – soprattutto per dare una risposta in termini di sicurezza, ma anche per compiere un passo avanti fondamentale per la realizzazione di questa grande ciclovia, che una volta ultimata andrà dal confine con la Liguria al confine con il Lazio percorrendo tutta la costa toscana”.

Per l’assessore, “la Regione crede nella mobilità sostenibile e da anni sta investendo su ferro e bicicletta, i mezzi di trasporto più sani e sostenibili in assoluto. Inoltre la realizzazione di grandi itinerari ciclabili attraverso zone di pregio ambientale rappresenta una carta vincente anche per quanto riguarda il settore turistico, per aumentare l’offerta e l’attrattività