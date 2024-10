www.controradio.it 🎧 Femminicidio Chiesanuova: Scutti ha usato una vecchia rivoltella non censita Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:20 Share Share Link Embed

Risolto il mistero dell’arma con cui Mattia Scutti ha compiuto il femminicidio a Chiesanuova, frazione di San Casciano, a pochi km da Firenze. Da quanto riporta il quotidiano La Nazione, il giovane si era procurato una vecchia rivoltella in paese, una cittadina che intanto si stringe attorno al ricordo di Laura Frosecchi. Davanti al suo forno, dove arrivavano persone da ogni dove, adesso c’è un tappeto di fiori e messaggi.

Passata di mano in mano, come fosse patrimonio di tutti e allo stesso tempo di nessuno, visto che non era neppure censita, tanto era datata. E’ questo il facile percorso che ha portato una rivoltella risalente ai tempi della guerra, nelle mani di Mattia Scutti, il giovane ventiduenne di Chiesanuova nel fiorentino che la mattina del 17 ottobre ha sparato alla zia nel suo negozio di alimentari, nel cuore del paese.

Un’eredità pericolosa quella che si tramandava tra i vecchi della frazione di San Casciano, e che ha trovato infine il suo peggior possessore, un ragazzo che – fanno sapere gli inquirenti – ha premuto il grilletto per mettere fine alle continue liti tra lui e la donna, Laura Frosecchi, 55 anni, del posto per la quale ora rimane solo il commiato cittadino per il tragico epilogo. Chiesanuova ha poco più di 700 abitanti, una sorta di famiglia allargata di cui Scutti appare come la scheggia impazzita, “una persona malvagia”, scrive un parente su Fb, “che non è stata seguita nel modo giusto”.

L’unica assistenza, d’ora in avanti, sarà quella dell’avvocato Francesco Ceccherini, con cui si il giovane si è presentato stamani davanti al Gip per una convalida del provvedimento di Custodia cautelare che lo porterà nel carcere di Sollicciano, ma non si esclude che possa fornire la propria versione dei fatti. Intanto, il sostituto procuratore Benedetta Foti ha affidato l’incarico dell’autopsia al medico legale Rossella Grifoni per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.