Castelfiorentino, esposto alla procura: alluvione Elsa causata da cantiere su strada 492

Decine di alluvionati di Castelfiorentino (Firenze) dopo l’alluvione del fiume Elsa il 18 ottobre hanno deciso di presentare un esposto alla procura di Firenze per ‘disastro colposo’.

Secondo i firmatari a causare l’esondazione sarebbero stati alcuni interventi fatti nell’ambito del cantiere per la costruzione del terzo lotto della Strada regionale 429, in particolare, l’Elsa sarebbe esondato in un punto del comune di Castelfiorentino in cui l’argine era stato abbassato per permettere il passaggio dei mezzi da lavoro.

I residenti stanno raccogliendo materiale fotografico e video, anche attraverso l’uso di droni, e una parte di questo materiale è stato già consegnato alle autorità competenti. Le zone più colpite sono le frazioni Malacoda, Pettinamiglio e Petrazzi, quest’ultima peraltro sede di un distaccamento dei vigili del fuoco afferente al comando di Firenze.

Intanto la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì, sui social, ha spiegato di aver “acquisito e visionato anche le immagini aeree dell’area alluvionata” e “sottoposto ai tecnici del Centro Operativo Comunale il materiale dal quale risulta l’assenza dell’argine del fiume Elsa in alcuni punti”.

“Ho deciso – aggiunge la sindaca di Castelfiroentino- di convocare tutti gli enti interessati affinché siano messe in atto tutte le azioni necessarie alla messa in sicurezza della mia Città”.

Domani, 22 ottobre, è prevista anche su Castelfiorentino un’altra allerta di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico e il timore malcelato tra la popolazione è che il fiume Elsa, affluente di sinistra dell’Arno, possa ripetere l’esondazione.