Minniti (PD): “C’è via democratica contro i nazionalpopulisti”

“Possiamo dare un segno molto importante: in questa sfida che va ben oltre i confini dell’Italia, l’Italia può rappresentare un riferimento, oggi più che mai, per dire che c’è una via democratica forte, appassionata e coinvolgente per sconfiggere i nazionalpopulisti”.

Lo ha detto Marco Minniti, deputato Pd ed ex ministro dell’Interno, alla presentazione del suo libro ‘Sicurezza è libertà’ con l’ex premier Matteo Renzi a Firenze

“Nella totale disconnessione con la realtà – continua Minniti -, può accadere che chi insegue il nemico politico non capisca che un ministro delle Infrastrutture non può esultare dopo un voto in Parlamento.”

Dopo il crollo del ponte Morandi “un governo degno di questo nome – ha affermato Minniti – unisce le forze, lavora nella maniera più unitaria possibile per ricostruire, lancia una grande campagna di manutenzione su quello che può non reggere.”

“Hanno fatto l’opposto – conclude Minniti -, hanno identificato il nemico politico verso cui indirizzare la rabbia. Poi hanno talmente accarezzato la rabbia che ha colpito anche loro.”