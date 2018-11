Mimmo Lucano sara’ cittadino onorario di Firenze

Il consiglio comunale approva mozione della consigliera Miriam Amato (PaP) sottoscrtitta anche da FRS e MdP: “Il Modello Riace è un esempio da tutelare e da far proseguire, Domenico Lucano ha tutta la nostra stima e fiducia.

“Il consiglio Comunale -dichiara Miriam Amato di Potere al Popolo-, ha approvato la mia mozione sottoscritta anche dal gruppo Firenze riparte a sinistra e da MDP, con cui richiediamo la cittadinanza onoraria per Domenico Lucano”.

“Questa mozione chiediamo oltre alla cittadinanza onoraria per Domenico Lucano un patto di fratellanza con Riace, atti politici importanti in questo preciso periodo storico” precisa Amato.

Che sottolinea “l’atto è stato emendato anche dal Partito Democratico, che aveva già sottoscritto un precedente atto, dei colleghi di Firenze riparte a sx, in cui si dava solidarietà al Sindaco Lucano e attenzionava l’Anci, sulla virtuosita del modello Riace , che ha dimostrato come l’integrazione sia possibile e possa rappresentare un valore aggiunto, anche in quelle località in cui si rischia lo spopolamento”