Migranti: nave Ocean Viking arrivata a Carrara

E’ arrivata prima delle 7, orario inizialmente previsto, al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée con a bordo 126 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Una volta sbarcati i migranti saranno accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati partiranno poi per strutture di accoglienza.

Per la Ocean Viking è il quinto approdo nel porto di Marina di Carrara. Per lo scalo apuano è invece il 16esimo sbarco, il secondo quest’anno: il primo è avvenuto il 30 gennaio 2023 quando proprio la Ocean Viking di Sos Méditerranée arrivò con 95 persone a bordo. Con i 126 di oggi sono in totale 1950 le persone soccorse in mare e sbarcate a Marina di Carrara, secondo quanto reso noto giorni fa dal Comune.

“Credo che rimarranno tutti in Toscana”, lo sbarco dei migranti è in corso e “sono già scesi 21 minori e un primo nucleo familiare, una donna con il figlio, e anche un ragazzo diabetico che ha necessità di essere trattato nell’immediato. Poi pian piano scenderanno gli altri”. Così il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, oggi presente al molo di Marina di Carrara (Massa Carrara) all’arrivo e alle operazioni di sbarco della Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée con a bordo 126 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Presente anche la sindaca Serena Arrighi.

Le nazionalità dei migranti a bordo, ha aggiunto Aprea parlando con i giornalisti, “sono più o meno quelle ricorrenti. Ci sono anche persone da Pakistan, Siria, Egitto e Bangladesh. Procederemo alle solite operazioni”, una volta sbarcati i migranti vengono accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento e dopo essere stati visitati e rifocillati partiranno poi per strutture di accoglienza. Per lo scalo apuano è il 16mo sbarco, il secondo quest’anno.