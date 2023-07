Firenze ancora nella morsa del caldo, domani previsti i 37 gradi

Attenzione all’allerta meteo gialla: tutta la Toscana, infatti, sarà interessata da condizioni che renderanno possibili forti ma isolati temporali, cui potranno associarsi grandinate e colpi di vento

Il meteo previsto per la giornata di domani accontenta tutti i palati: il codice rosso per il caldo, anche domani si raggiungeranno temperature attorno i 37 gradi, infatti, si accompagna all’allerta gialla voluta dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Sono, infatti, previsti in tutta la Toscana burrasche isolate ed improvvise.

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, e fino alle 14 di domani, tutta la Toscana sarà interessata da condizioni che renderanno possibili forti ma isolati temporali, cui potranno associarsi grandinate e colpi di vento; a questi potrebbero seguire anche rischi idrogeologico-idraulici del reticolo minore.

“Si tratta di uno scenario caratterizzato da un elevato grado di incertezza previsionale, che richiede quindi particolare attenzione a causa dell’intensità che potranno assumere i vari fenomeni”, spiegano dalla Sala operativa.

Per quanto riguarda il vento, tra le 12 e la mezzanotte di domani, le aree maggiormente interessate dal codice giallo saranno quelle costiere centrali, i rilievi appenninici e i versanti emiliano-romagnoli. Sempre tra le 12 e la mezzanotte del 25 luglio, previste mareggiate, per il forte vento di libeccio, sulla costa centro-nord e sull’Arcipelago.