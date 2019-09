Max Cooper apre la XIII edizione di Nextech Festival al Teatro Puccini di Firenze. Giovedì 19 settembre. Dai palchi del Sonar e del Glastonbury il musicista nord irlandese in teatro con una performance dalle trame scintillanti e granulari, un mix di musica, scienza, e visual art

È Max Cooper l’ospite di punta della serata inaugurale della XIII edizione di Nextech Festival, prevista per giovedì 19 settembre al Teatro Puccini (Ore 21-15). Il musicista nord irlandese è certamente uno dei personaggi più interessanti in circolazione, abile a fuggire le definizioni di genere e le etichette con cui spesso, erroneamente, viene identificata la musica.

Cooper mischia il suo talento e la sua ispirazione musicale con gli studi scientifici, la matematica e la biologia (ha ottenuto un dottorato di ricerca nel 2008 come biologo computazionale e ha lavorato come scienziato genetista prima di dedicarsi totalmente alla musica).

Come musicista studia quei meccanismi delle emozioni e dei sentimenti che rendono unico l’essere umano e con l’album One hundred billion sparks (2018) vuole rappresentare musicalmente e visivamente i cento miliardi di neuroni che nelle nostre teste creano la nostra esperienza. Neuroni le cui connessioni plasmano sentimenti e idee, scintille che ci rendono unici e connessi l’uno all’altro.

Dalle collaborazioni internazionali con matematici e con visual e video artist sono nati progetti audiovisivi ambiziosi, tra cui il progetto Aether – recentemente all’Uberhaus di Beirut – in cui insieme agli architetti Satyajit Das e Regan Appleton gioca sulla connessione tra strutture spaziali e onde sonore immergendo il pubblico nei brani musicali mentre esplorano superfici, simmetrie e paesaggi surreali. Dalla passione per l’intersezione tra musica, scienza, arte e il lavoro di ricerca con artisti che esplorano in modo creativo tutti gli aspetti della loro disciplina, nel 2016 è nata l’etichetta MESH.

In apertura il live del senese Giulio Aldinucci, classe 1981 è attivo da anni come compositore negli ambiti della sperimentazione musicale elettroacustica e della ricerca sul paesaggio sonoro. Il suo nuovo album Disappearing in a Mirror è uscito per Karlrecords lo scorso settembre.

Giovedì 19 settembre 2019

Teatro Puccini, ore 21:15

Max Cooper A/V Live

Giulio Aldinucci Live

Posto unico ridotto in prevendita: 13€ +dp

http://bit.ly/Nextech2019_DAY1

e nei circuiti BoxOffice e TicketOne

Biglietto in cassa la sera dell’evento: 20€