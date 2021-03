Alla scoperta di Firenze sulle orme di Marino Marini, seguendo i percorsi suggeriti dalle opere contenute nel museo e accompagnati da artisti e scrittori di oggi. È ‘A spasso per Firenze con Marino Marini’, il progetto realizzato dall’associazione SciogliLibro con la collaborazione del Museo Marino Marini e il contributo dell’assessorato al Turismo.

Un percorso video in sette puntate, con programmazione il sabato pomeriggio, per promuovere il patrimonio del museo e della città in un’ottica di rilancio sostenibile del settore turistico duramente colpito dagli effetti della pandemia.

Ogni puntata sarà dedicata a un tema legato all patrimonio del museo e vedrà protagonisti, insieme agli operatori dell’associazione Scioglilibro, artisti cittadini e internazionali che accompagneranno gli spettatori in questo percorso. Tra questi, lo scrittore Marco Vichi, gli artisti Gek Tessaro e Clet, l’attrice Gaia Nanni e l’attore Mario Pietramala, che regaleranno sorprese sulla scrittura di un libro di misteri, riflessioni e laboratori sulla creatività, pensieri e azioni sull’arte di strada, letture di classici e libri contemporanei. Nella puntata in onda il 6 marzo sarà la volta della scrittrice e performer Teresa Porcella che, insieme al chitarrista Gianni Cammilli, a La Compagnia Begheré e alla squadra di SciogliLibro, regaleranno ‘Danzando con l’arte’: un vero e proprio spettacolo a partire dal libro omonimo edito da LibriVolanti, con l’arte che diventa gioco, danza, musica, acrobazia, interazione gioiosa col pubblico. Lo spettacolo, mette in scena, attraverso poesie-canzoni i concetti e le parole chiave dell’arte (rivoluzione, ritmo, movimento, equilibrio, bianco e nero o colore, forma e andamento, apparizion) giocando con le opere degli artisti non figurativi del Novecento (Picasso, Goncharova, Matisse, Klein, Rothko, Delaunay, Albers) fino ad arrivare alla Street art di Bansky, Basquiat e Clet. Sarà proprio quest’ultimo, nella seconda parte della puntata, che porterà il pubblico fiorentino a spasso per Firenze, raccontando il pensiero che sta sotto i suoi interventi sui cartelli stradali, famosi nel mondo. Come in ogni puntata, non mancheranno i laboratori, adatti a tutti, adulti e ragazzi: si andrà dalla creazione di una stanza di museo a quella di cartelli stradali dove la fantasia darà nuova vita alle forme che li compongono, fino al gioco di trasformarvi voi i un cartello stradale vivente