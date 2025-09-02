Mareggiate, prolungata allerta gialla su Arcipelago settentrionale toscano

Ancora mare molto mosso sulle isole dell’Arcipelago toscano, e allerta con codice giallo per mareggiate prolungata fino alle 6 di mercoledì 3 settembre.

Ancora mare molto mosso sulle isole dell’Arcipelago toscano, ad esclusione di Giglio e Giannutri, e allerta con codice giallo per mareggiate prolungata fino alle 6 di mercoledì 3 settembre. Lo ha deciso la Sala operativa unificata della protezione civile regionale, ricordando che ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo