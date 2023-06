Vele blu, la Toscana gode del secondo mare più bello d’Italia

Castiglione della Pescaia, Capalbio, Giglio e Capraia garantiscono alla Toscana il secondo mare più bello d’Italia

La Toscana figura come la seconda regione più premiata della guida blu “Il mare più bello del 2023”, grazie alle Cinque Vele ottenute da Legambiente e Touring Club.

Tra le 21 mete d’Italia selezionate quattro sono distribuite tra le province di Livorno e Grosseto: sono l’isola di Capraia e scendendo a sud i comuni maremmani di Castiglione della Pescaia e Capalbio e l’isola del Giglio.

Al riguardo si è espresso Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana, che afferma: “Sono molto orgoglioso quest’anno della performance toscana delle nostre più attraenti mete balneari. Il mare più bello include e valorizza isole smart come Capraia e il Giglio, oltre a comuni storicamente virtuosi come Castiglione della Pescaia e Capalbio. Ma si assiste davvero a un generale miglioramento delle prestazioni ambientali quasi ovunque nella nostra costa, segno evidente di una sensibilità sempre più diffusa”.

Oltre a premiare le località marittime e lacustri, la commissione ha voluto introdurre anche un premio al merito per le migliori pratiche di gestione della costa da parte di amministrazioni pubbliche e attività private. In questa speciale classifica, tra le località premiate per il tema della lotta al cambiamento climatico, c’è stato il Comune di Marciana Marina, per l’impegno nella realizzazione della prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) nel Parco nazionale dell’Arcipelago toscano.