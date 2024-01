“Manovra leva 2 milioni euro a Istituto Innocenti”

La denuncia dell’Onorevole Federico Gianassi del Partito Democratico. “È davvero inaccettabile. Pretendiamo che venga fatta chiarezza” scrive, su Facebook, il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

“Il governo ha tagliato 2 milioni di euro all’Istituto degli Innocenti di Firenze, passando dai 5 prefissati a 3″, “sono risorse destinate alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza”. Lo dichiara in una nota il deputato del Pd Federico Gianassi. Gianassi parla di “un altro immotivato sgarbo a Firenze, una scelta sbagliata, e non è la prima verso la città dopo che sono state perse le risorse del Pnrr per lo stadio, mentre per la città di Venezia è stata trovata una soluzione alternativa, e dopo il taglio dei 30 milioni per la tramvia”.

“L’Istituto degli Innocenti -aggiunge il deputato Dem- è una realtà che da oltre 600 anni si occupa di politiche per l’infanzia e che rappresenta un’eccellenza nazionale. Spero che il governo corregga questo errore, l’ennesimo a scapito della città di Firenze”

“Continua l’accanimento di questo Governo contro la nostra città. Dopo i tagli alla tramvia e le mancate risposte sui nuovi agenti per il presidio del territorio, ora il governo Meloni toglie risorse all’Istituto degli Innocenti, una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicate all’accoglienza, alla tutela e all’istruzione dei bambini”. È quanto dichiara, su Facebook, la candidata sindaco del Pd per le comunali a Firenze Sara Funaro secondo cui “tagliare due milioni ad un ente che rappresenta un simbolo della tutela dell’infanzia e un orgoglio della nostra città, è davvero inaccettabile”. “L’amministrazione comunale continuerà a sostenere come sempre l’Istituto degli Innocenti sia sul fronte sociale che su quello educativo – aggiunge -. E tutelerà il lavoro svolto in oltre 600 anni per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

“Un altro taglio a Firenze. Dopo la tramvia, il governo Meloni taglia risorse sull’infanzia con 2 milioni in meno all’Istituto degli Innocenti che da oltre 600 anni si prende cura dei più piccoli. È davvero inaccettabile. Pretendiamo che venga fatta chiarezza”. Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

“Prendiamo atto della riduzione e lavoreremo con gli uffici competenti per ridefinire in conseguenza le attività svolte dall’Istituto, garantendo, come sempre il massimo impegno nelle azioni che ci vedono coinvolti nell’assistenza tecnica e scientifica al monitoraggio e alla promozione delle politiche rivolte all’infanzia e all’adolescenza. Ci auguriamo un eventuale ripensamento e future ulteriori collaborazioni”. Lo dichiara, in una nota, la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida ricordando che l’Istituto degli Innocenti “senza soluzione di continuità collabora con il Governo italiano per lo svolgimento delle attività del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’infanzia e l’adolescenza fin dalla sua costituzione avvenuta con la legge 451/1997”.