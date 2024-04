Manitoba in concerto al Glue di Firenze

Sabato 6 aprile Manitoba in concerto. Opening con Simone Galassi + Lucido. Aftershow Dr. Lorenz Djset

I Manitoba scrivono canzoni dal 2017. Hanno pubblicato un disco (DIVORAMI, Sugar 2018), un Ep (COLLA, Sony 2022) e vari singoli. Amano la dimensione live da sempre, e hanno condiviso il palco con artisti nazionali ed internazionali come Franz Ferdinand, Verdena, Skunk Anansie, Edda, Lali Puna, Fask, Piero Pelù.

Fiori e baci è il nuovo singolo, e segna per i Manitoba la fine di un ciclo e l’inizio di un altro: un brano tagliente e romantico e impreziosito dalla collaborazione con Edda.

“FIORI E BACI racchiude il rimorso, la nostalgia, la complessità delle relazioni umane. Nonostante il senso di colpa e i sentimenti violenti, non si cerca conforto nell’essere coperti di fiori o baciati da Dio. Ciò che davvero importa è il desiderio di incontrarsi anche solo in un ricordo. Un hare krishna travestito da rockstar, un ritorno alla musica dipinto di rosso e passione, un’energia chiusa in un corpo che tenta di uscire ed incontrarsi col mondo. I Fiori sono Edda, i Baci i Manitoba. Fiori e Baci è rock decadente e lisergico, ma allo stesso tempo sfida ogni definizione. Fiori e Baci è tutto e niente: è la nuova canzone dei Manitoba con Edda”

Orari

Lucido 22.30

Simone Galassi 22.45

Manitoba 23.00



Ingresso gratuito per i Soci dell’Associazione Culturale GLUE APS – Tessera annuale 2023/2024 (15 €)

https://www.gluefirenze.com/tesseramento/

Glue Alternative Concept Space Viale Manfredo Fanti, 20 Firenze