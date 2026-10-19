Manifestazioni e violenze, Funaro: governo lavori con sindaci per ordine pubblico nelle città

Funaro è tra i nove sindaci tutti di centrosinistra, che hanno lanciato un appello preoccupati per la tenuta del patto sociale e chiesto al governo di essere convocati.

“Come sindaci noi chiediamo di sederci insieme a un tavolo con chi ha il polso della situazione sulla gestione dell’ordine pubblico nelle nostre città, per collaborare, per lavorare insieme e non entrare in quel ping pong di dialettica che non ci deve essere in situazioni come queste. Per la garanzia dell’ordine pubblico e per la tutela delle nostre città dobbiamo essere sempre tutti insieme”. Lo ha detto oggi a margine di una conferenza stampa la sindaca di Firenze Sara Funaro dopo le manifestazioni contro il caro vita dello scorso fine settimana, sfociate in incidenti e violenze in varie città.

“Quando ci sono persone che manifestano con violenza”, come è accaduto nel weekend, “queste sono da condannare senza se e senza ma, sempre. Perché manifestare è un diritto sacrosanto, io penso che i ragazzi, gli adulti, tutti i nostri cittadini facciano bene a far sentire la propria voce, ma la manifestazione deve essere sempre pacifica e non deve mai sfociare in violenza. Bisogna aver rispetto delle città, bisogna aver rispetto delle persone che lavorano, a partire dalle forze dell’ordine che devono garantire l’ordine pubblico, e per tutti gli altri cittadini”.