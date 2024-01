Maltempo: numerosi interventi per vento forte a Firenze

Maltempo: in seguito alle avverse condizioni metereologiche che hanno colpito il territorio di competenza del Comando di Firenze, i Vigili del fuoco, hanno effettuato diversi interventi per danni provocati dalle forti raffiche di vento, come alberi caduti sulla sede stradale, tegole pericolanti, ed altri interventi di staticità.

Oltre agli interventi per il vento forte, durante la notte i Vigili del fuoco sono intervenuti sul tratto autostradale A1 al km 296 direzione nord, per un incendio auto, sempre sul tratto autostradale al km 297 direzione sud nella galleria Pozzolatico, per un incidente stradale, che ha visto il coinvolgimento di 2 autovetture ed un mezzo pesante. Giunti sul posto è stato effettuata la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Effettuato anche un soccorso ad un cane nel comune di Firenze in Via di Villamagna,dove i Vigili del fuoco hanno liberato la testa dell’animale rimasta incastrata nella rete elettrosaldata. Sono in corso altri interventi per la messa in sicurezza di danni provocati dal vento.

Un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di oiggi, sabato 20 gennaio, e che interessa tutta la zona centro meridionale della Toscana, inclusa la costa, e’ stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

Domenica, un ulteriore aumento della pressione porterà il bel tempo ovunque, ma continueranno a soffiare venti freddi con un forte calo delle temperature. Al centro: dal pomeriggio peggiora su Marche, Umbria e Toscana con neve a quote sempre più basse.