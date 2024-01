Spaccata a Firenze: arrestato giovane già fermato per altri furti

Spaccate a Firenze – Un 26enne è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di essere l’autore di un furto con spaccata avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorsi in un bar in via Alamanni a Firenze: la vetrina del locale fu colpita con un tombino e furono poi portati via il denaro in cassa, un telefono cellulare e una decina di bottiglie di alcolici del valore di circa 150 euro.

Il giovane, di origine marocchina, era già stato fermato a novembre per un’altra spaccata e l’ordinanza gli è stata notificato ieri dalla polizia dopo essere stato bloccato in via Magenta con l’accusa di tentata rapina.

Da quanto spiegato dalla Questura, intervenuta con una volante intorno alle 6 dopo la segnalazione di alcuni residenti, si sarebbe introdotto in un cortile di un condominio e avrebbe spaccato il finestrino di una Jaguar per rubare all’interno dell’auto. Mentre scappava avrebbe poi aggredito una poliziotta e un suo collega, procurando loro lesioni giudicate guaribili in 5 giorni ciascuno.

Ieri il 26enne è stato sorpreso mentre scavalcava il cancello d’entrata all’area condominiale adibita a parcheggio dove poco prima avrebbe rubato sull’auto di lusso un giubbino, un paio di guanti e 20 euro in contanti (il tutto restituito subito al legittimo proprietario). Si sarebbe quindi scagliato contro un’agente colpendola con calci e pugni finendo poi entrambi a terra. In aiuto della poliziotta è intervenuto un collega, a sua volta rimasto contuso, e una guardia giurata che, passando di lì, aveva assistito alla scena. Alla fine il giovane è stato bloccato.

A seguito della sua reazione l’accusa di furto aggravato su auto si è trasformata in quella di tentata rapina impropria. E’ poi emerso che il 26enne era già stato arrestato dalle volanti per un’altra spaccata messa a segno a fine novembre in una enoteca nel quartiere di San Frediano. Era inoltre conosciuto alla squadra mobile, impegnata in un’indagine proprio sulle ‘spaccate’ avvenute negli esercizi commerciali del capoluogo toscano.

Per quella in via Alamanni del 5 gennaio la magistratura aveva disposto nei suoi confronti una misura di custodia cautelare che è stata eseguita poi ieri. In corso ulteriori accertamenti per verificare altre eventuali responsabilità dell’indagato in analoghi episodi. “Resta naturalmente altissima l’attenzione delle autorità per contrastare le spaccate negli esercizi commerciali – ha sottolineato il questore Maurizio Auriemma – e questo fenomeno, recentemente affrontato anche nel corso degli ultimi comitati provinciali sull’ordine e la sicurezza pubblica, sarà contrastato con la massima fermezza e determinazione da parte di tutte le forze di polizia e delle Istituzioni preposte alla sicurezza della nostra città.” A