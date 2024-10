Maltempo danneggia scambio della tramvia di Firenze, disagi

A causa del maltempo della notte scorsa su Firenze, c’è stato un guasto a uno scambio della tramvia nei pressi della fermata Stazione tale da causare ripercussioni alle linee T1 e T2. I disagi, rende noto Gest spa, ci sono dall’inizio del servizio.

Le linee sono state ‘congelate’ e successivamente limitate con servizi di bus sostitutivi. Quindi, dopo le 8 la T1 è stata completamente riaperta e la T2 è stata limitata alla fermata di viale Fratelli Rosselli. Dalle 9,30 i tecnici di Gest operano per riparare il guasto, per cui, fino a conclusione dell’intervento, la linea T1 tornerà di nuovo limitata con servizio nella tratta dal capolinea di Villa Costanza alla fermata della ex stazione Leopolda e viceversa, e nell’altra tratta dal capolinea di Careggi a via Valfonda e viceversa.

La linea T2 sarà limitata con servizio dal capolinea all’Aeroporto alla fermata di via Fratelli Rosselli. La pioggia della notte scorsa ha causato l’allagamento, in piazza della Stazione, di una cabina tecnica dove c’è il motore di uno scambio della tramvia che serve l’esercizio delle linee T1 e T2.

L’allagamento ha danneggiato l’apparato. A Firenze ha piovuto anche stamani e i tecnici di Gest per intervenire nella riparazione del guasto al meglio hanno necessità che la pioggia cessi