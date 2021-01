Maltempo: Toscana, codice arancione per nevicate su nord ovest

Possibili nevicate a bassa quota nell’area metropolitana fiorentina e in lucchesia. Un’area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica manterrà condizioni di instabilità sulla Toscana fino a domani, mercoledì 6 gennaio

Esteso anche a domani, 6 gennaio, in Toscana il codice giallo per rischio idrogeologico e neve, che per quanto riguarda le nevicate diventerà arancione sui settori nord-ovest dell’Appennino, dalle 21 di oggi fino alle 13 dell’Epifania. Un’area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica manterrà condizioni di instabilità sulla Toscana fino a domani, mercoledì 6 gennaio, con possibili nevicate a bassa quota.

Allerta meteo in corso in Città Metropolitana di Firenze e prorogata a domani 6 gennaio per rischio idrogeologico-idraulico e codice giallo per rischio neve su tutto il territorio metropolitano. Previsti cumulati significativi, nevicate a quote collinari.

Tra il pomeriggio di oggi e la sera di domani, mercoledì, cumulati medi significativi e possibili nevicate a quote collinari (200-500 metri) nelle zone interne, in attenuazione dalla sera di domani. Si ricorda l’obbligo di avere le dotazioni invernali, montate o a bordo.

Possibili nevicate, anche a bassa quota, già dalle prossime ore anche in Lucchesia. il comune di Lucca ha diramato il seguente comunicato stampa.

“Lo dice il Lamma che questa mattina (5 gennaio) ha emesso il bollettino che prevede allerta arancione a partire da stasera alle 21.00 fino a domani (6 gennaio). “Un’area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica-marittima – si legge nella comunicazione diramata dal Centro funzionale delle Ragione Toscana – manterrà condizioni di instabilità con possibili nevicate a bassa quota”.

Fino al tardo pomeriggio di domani, potrà nevicare a quote collinari (200-500 metri) nelle zone interne, con accumuli previsti di 5-10 centimetri in collina (200-600 m), superiori ai 10 centimetri sui settori di nord ovest; in montagna (sopra i 600 metri) sono previsti cumulati fino a 20-30 centimetri, o localmente superiori sui rilievi di nord ovest.

La Protezione civile comunale è pronta a intervenire, se sarà necessario, con mezzi spalaneve e spargisale”.