Maltempo, nubifragio all’Argentario e Orbetello. Scuole ancora chiuse a Grosseto

Nubifragio nella zona sud della provincia di Grosseto, soprattutto Orbetello (dove sono caduti 44 millimetri di pioggia nelle ultime 3 ore) e a Marsiliana (21 millimetri).

A causa del maltempo, in provincia di Grosseto, è stata chiusa la strada provinciale 161 interrotta tra Terrarossa e Santa Liberata, andando verso Porto Ercole. La strada è allagata e un’auto che stava transitando nella zona è rimasta bloccata.

Le precipitazioni continuano ad interessare anche la parte meridionale della provincia di Grosseto con cumulati minori sulle zone interne. Problemi anche ad Albinia dove è chiuso il sottopasso dell’Aurelia. Inoltre allagamenti nel piazzale del campo sportivo ma anche in alcune vie della frazione che sono impraticabili.

Nel centro di Orbetello l’impianto Acque Chiara è in difficoltà a causa dell’accumulo pluviometrico. Allagamenti anche sul ponte del fiume Albegna. Il personale di Protezione Civile della Cri Costa d’Argento e della Misericordia di Albinia, coadiuvati dalla Protezione civile di Orbetello, è presente su tutto il territorio comunale per monitorare la situazione e, soprattutto, pronto ad intervenire in caso di necessità.

Sempre in provincia di Grosseto si registrano allagamenti nelle strade provinciali Capalbio-Aurelia, Pescia Fiorentina-Chiarone e Pedemontana; a Capalbio è stata poi interrotta la circolazione nelle strade comunali del 33, delle Basse, di Barucola, della Sicilia; infine è stato chiuso il sottopassaggio Aurelia-Chiarone.

Il Comune, a seguito della proroga dell’allerta meteo con codice arancione, ha aperto il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare gli interventi di emergenza che richiedono il concorso di soggetti pubblici o privati. “Ci siamo attivati immediatamente – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – per gestire l’emergenza. Invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione, muovendosi sempre con precauzione ed evitare spostamenti non necessari”.

Ed è ancora allerta di color arancio in parte della Toscana per domani, 25 ottobre e scuole che resteranno chiuse alcuni comuni delle province di Grosseto, Livorno e Pisa. In Maremma studenti delle superiori a casa a Grosseto, chiusi gli istituti di ogni ordine e grado nei comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano e Magliano in Toscana.

Per quanto riguarda Livorno, nel capoluogo è prevista la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri cittadini; la chiusura al pubblico del canile comunale.

Ordinanze dei sindaci nei comuni di Piombino, Campiglia, Suvereto, Cecina, Castagneto, Bibbona e San Vincenzo. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della provincia di Pisa, Riparbella, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi. A Empoli (Firenze), al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte alle criticità e garantire un’adeguata assistenza alla popolazione, è stato attivato il centro operativo comunale (Coc.) di Protezione civile, in località Terrafino.