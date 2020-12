Maltempo: Livorno chiude i viali a mare

Sulla strada detriti anche di ‘grosse dimensioni” . Codice gallo per vento e pioggia fino a domani sera in tutta la Toscana

Chiusi i viali a mare a Livorno per il maltempo. La forte mareggiata in corso, spiegano dal

Comune, sta portando sulla strada dal mare detriti anche di grossa dimensione.Per questo la Protezione civile ha chiuso al traffico privato il viale Italia, mentre gli autobus continuano

a poter passare.

Tre le postazioni dove è presente il volontariato di protezione civile per informare i cittadini: San Jacopo , via Forte dei Cavalleggeri, piazza Modigliani.

A causa dell’allerta meteo per il maltempo ieri il sindaco di Livorno Luca Salvetti aveva già disposto per oggi, con un’ordinanza, la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi e dei cimiteri cittadini. Nell’ordinanza disposta anche la chiusura dei servizi educativi prima infanzia e la sospensione dei servizi e delle attività del personale impiegato nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al termine dell’allerta meteo arancio.

Si prolunga e si estende a tutta la Toscana il codice giallo per il maltempo ed il conseguente rischio idrogeologico che sarà fino alla mezzanotte di domani, martedì 29 dicembre. E’ in vigore invece fino alle 12 di domani, martedì, il codice giallo per vento e mareggiate sulla costa.

Li ha emessi la Sala operativa della protezione civile regionale. Oggi, lunedì, sono previste ancora piogge sulle zone interne e sulla costa centro-meridionale, occasionalmente a carattere di rovescio o breve temporale.

Domani, martedì, ancora maltempo con precipitazioni abbondanti sulle zone settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale, poco abbondanti altrove. Neve fino a 800-1000 metri con accumuli comumunque poco abbondanti.

Oggi, lunedì, venti forti meridionali con raffiche sui 90-100 km/h sulla costa e sulle zone collinari e 100-150 km/h sui crinali Appenninici. Domani, martedì, vento forte di Libeccio sulle zone settentrionali e sui crinali.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in caso di maltempo si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione. toscana.it/allertameteo