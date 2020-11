Maltempo: in Toscana prorogato codice giallo per vento

Fino alla mezzanotte di sabato 21 novembre

In Toscana prorogata fino alle ore 24 di oggi, sabato 21 novembre, l’allerta di ‘codice giallo’ per vento attualmente in corso.



La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione, ad eccezione di alcune aree nella Toscana settentrionale. Il tempo sarà stabile e soleggiato. I venti di Grecale saranno sostenuti, ma di intensità inferiore a ieri ed andranno a calare ulteriormente nella giornata di domani, domenica 22.