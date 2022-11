Maltempo in toscana: pioggia, vento e mare mosso.

Piombino (Livorno), a causa del maltempo sono stati momentaneamente sospesi i collegamenti dei traghetti da e per l’isola d’Elba.

A causa del maltempo si ha un forte vento con relativo mare mosso nel canale di Piombino. L’ultima corsa effettuata verso Portoferraio, come viene segnalato dalla capitaneria piombinese, è stata quella Moby Micky delle 9.30.

Per via delle condizioni meteo, come conferma l’Avvistatore Marittimo del porto, è saltato anche il collegamento del Liburna da Livorno per l’isola di Capraia. Il collegamento era previsto per le 8.30.

Ricordiamo che questi sospensioni di corsa sono dovute, sempre a causa delle condizioni del vento, che soffia da stamani con raffiche di 15/20 nodi da nord est.

Nella giornata di ieri, 21 novembre, la Protezione civile regionale, preoccupata per le condizioni meteo, ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate. Codice Giallo che si estende fino alle 20 del 22 novembre.

Maltempo anche a Grosseto e Siena

L’ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo nel Grossetano sta creando alcune criticità, soprattutto nella zona nord della provincia. Sono rimasti isolati alcuni poderi tra Castellaccia e Ribolla, tra i comuni di Gavorrano e Roccastrada, dove sono esondati alcuni torrenti. Sul posto la Vab che sta monitorando la situazione.

In questo momento le precipitazioni continuano ad essere intense sull’intera zona. La sala operativa della Protezione civile ha comunicato che è stato aperto il servizio di piena sul fiume Bruna e sono stati chiusi i guadi sul Gretano all’Aratrice nel Comune di Roccastrada.

Nel comune di Gavorrano resta problematico transitare sulla provinciale del Lupo, tra la stazione di Giuncarico e la Castellaccia. Il sottopasso ferroviario in prossimità dell’argine del Sovata risulta allagato, così come è chiusa al traffico anche la corsia esterna del sottopasso della Magia sulla Vecchia Aurelia.

Problemi anche al porto del Puntone a Scarlino dove alcune barche ormeggiate ostacolano il deflusso delle acque piovane verso il mare. Fermi i traghetti per Isola del Giglio e Giannutri per il mare molto mosso.

Quanto riportano invece i Vigili del fuoco del comando di Siena, i pompieri sono intervenuti alle ore 8:50 nel comune di Piancastagnaio sul torrente Senna, per soccorrere un uomo rimasto bloccato con il proprio fuoristrada mentre attraversava il torrente in corrispondenza di guado.

Richiesto anche l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Arezzo, che a causa del maltempo non ho potuto operare. L’uomo, è stato recuperato dai Vigili del fuoco giunti con la squadra di terra e affidato al personale sanitario per i controlli di rito, impaurito ma in buone condizioni sanitarie.