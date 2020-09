Maltempo in Toscana: persone ferite nella notte a Piombino, Viareggio e Rosignano

A causa della caduta di alberi a Piombino e Viareggio e di una tromba d’aria a Rosignano

A Piombino una coppia è stata ferita da un albero caduto sull’auto mentre erano in viaggio. La donna ha subito la subamputazione del braccio sinistro ed è stata trasferita in prognosi riservata nell’ospedale di Livorno, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che era accanto a lei ha riportato lievissime ferite.

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio sulla strada della Principessa, mentre la coppia era in viaggio da San Vincenzo in direzione Piombino. Secondo quanto riportato dai soccorritori uno dei grossi pioppi che si trovano a margine della strada a causa del forte vento e probabilmente anche a causa del terreno reso molle dalle piogge intense, è caduto sull’abitacolo che è rimasto schiacciato.

Due donne e un uomo sono rimasti feriti a causa della caduta di un pino anche a Viareggio, vicino alla pineta di Ponente. La pianta è finita sull’esterno di una gelateria dove due donne, sedute ad un tavolino, stavano mangiando un gelato. Una ha riportato lievi contusioni ad un ginocchio e alla schiena mentre l’altra, illesa, è stata trasportata in ospedale in stato di shock. Al momento della caduta del pino, lungo la strada stava passando un pullman di linea con alcuni passeggeri a bordo. L’autista del mezzo per evitare l’impatto con l’albero ha frenato e un passeggero è caduto riportando lievi contusioni. Tra le persone ferite dal pino caduto c’è una delle sorelle dell’attore e presentatore Marco Columbro, che è di Viareggio.

Tre feriti anche a Rosignano Marittimo a causa di una tromba d’aria. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie: due sono più gravi, hanno subito politraumi e sono stati trasportati all’ospedale di Livorno. Un terzo ferito più lieve è stato portato all’ospedale di Cecina. Quattro persone sono state evacuate per inagibilità delle loro case. Segnalati danni a coperture di fabbricati, cadute di alberi oltre al crollo della tensostruttura del tennis.