Maltempo in Toscana: nubifragio tra Pisa e Livorno

In arrivo una acuta fase di maltempo con piogge intense e vento in Italia. I primi effetti già da oggi su gran parte del Nord e sulla Toscana, in particolare a Livorno e Pisa dove si sono verificati nubifragi e allagamenti. Codice arancione e codice giallo in gran parte della regione.

Un profondo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, si sta avvicinando al nostro Paese: per diversi giorni l’Italia dovrà fare i conti con un’acuta fase di maltempo. Lo annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it . I primi effetti su gran parte del Nord e in Toscana gli effetti si sono visti già oggi. Forti temporali tra le province di Livorno e Pisa dove si registrano fino 60mm di pioggia nell’ultima ora. Dopo il nubifragio a Casciana Terme si sono registrati 36 mm di pioggia caduti in 15 minuti.In particolare Livorno è stata colpita da nubifragio tra le 4 e le 7, con allagamenti in tutta la città è fortissime raffiche di vento. C’è stata anche una tromba d’aria che ha colpito la zona sud facendo molti danni ad auto e strutture. Distrutta la tendostruttura di un circolo tennis e danni anche al campo di baseball. Diversi alberi sono caduti e molte auto e scooter che erano posteggiati risultano danneggiati. La stazione centrale si è allagata e risulterebbe in funzione un solo binario con ritardi fino a 60 minuti per treni Intercity e Regionali e rallentamenti cosi come sono allagati i sottopassi di accesso ai binari. Previste anche modifiche al traffico: essendo via Firenze e via Provinciale Pisana bloccate, verrà effettuata una deviazione da via Firenze per chi proviene da nord verso via pian di Rota. Nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso est su Pistoia, Prato, Firenze e la parte settentrionale della provincia di Siena. Allerta prevista fino alle 14 di oggi per la Toscana nord-ovest e per la zona del Valdarno inferiore, la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Codice giallo invece per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. A causa dell’allerta meteo scuole chiuse oggi a Livorno, a Carrara e in altri comuni della provincia di Massa Carrara. Chiusi anche giardini e parchi pubblici e cimiteri, sempre a Livorno, Carrara e anche a Massa.