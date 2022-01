Maltempo in Toscana: codice giallo per vento forte fino a 12 gennaio

By

Ancora maltempo in Toscana: diramato un nuovo codice giallo per vento forte dalle 13 di oggi, martedì 11 e per l’intera giornata di domani, mercoledì 12 gennaio.

Continua il maltempo in Toscana a causa del forte vento che interesserà la nostra regione in queste ore e che porta ad un nuovo codice giallo. Il bollettino è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale, in conseguenza del rafforzamento del Grecale che soffierà soprattutto i rilievi interessando tutto il sud della Toscana e più a nord le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

Per quanto riguarda la navigazione, restano molto mossi anche i mari al largo dell’Isola d’Elba.

Infine, resta, fino alle 20 di stasera, attivo il codice giallo per ghiaccio e neve diramato dalla sala operativa della protezione civile, domenica 9 gennaio e prorogato ieri, lunedì 10 gennaio 2022. Nei prossimi giorni si dovrebbe tornare ad una maggiore stabilità in Toscana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.