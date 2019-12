Maltempo: allagamenti e disagi a Pistoia e Prato. Traffico in tilt a Firenze

Violento temporale stamani nel Pistoiese, in particolare nella zona di Casalguidi e Cantagrillo: il reticolo idraulico minore non ha retto allagando strade, negozi e case al piano terra. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

“Abbiamo diverse vie e piazze sott’acqua – spiega il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi – case, scantinati e negozi allagati. Non ci sono persone in pericolo di vita, ma i danni sono ingenti”.

Situazione difficile anche a Pistoia città dove, spiega l’assessore alla protezione civile Alessio Bartolomei, ci sono sottopassi allagati (sono chiusi viale Europa e Bonelle), acque basse tracimate (Bollacchione, Acqualunga, Ombroncello), fognature che non ricevono più in zona Nespolo, Bottegone, Ramini, Masiano. “Accade sempre – afferma Bartolomei – quando le cumulate di pioggia superano i 50 mm orari, ma oggi la situazione è più grave del solito. Tutti gli uomini sono stati allertati fin da ieri e da stramattina sono in giro per cercare di limitare i danni, insieme a protezione civile, vigili del fuoco, Vab e Misericordia. Chi può farlo cerchi di limitare gli spostamenti”.

Allagamenti e disagi anche nel Pratese mentre i livelli del fiume Bisenzio hanno spinto il Comune di Prato a disporre la chiusura delle piste ciclabili in numerosi tratti. La protezione civile sta effettuando monitoraggi sul territorio. Problemi di allagamento segnalati nel sottopasso ferroviario di via Curtatone e via VII Marzo e nel quartiere di Villa Fiorita.

Allagamenti anche in via dell’Alberaccio e via di San Paolo, in via Visiana e in via dei Trebbi. A Montemurlo è in corso l’intervento per mettere in sicurezza i locali della biblioteca comunale, che si è allagata attorno a mezzogiorno.

Sottopassi allagati e traffico in tilt a Firenze, in particolare lungo i viali di circonvallazione, a causa del temporale abbattutosi sulla città. Allagati e chiusi al traffico il sottopasso di via Jan Palach e di via Perfetti Ricasoli. Chiuso e poi riaperto quello di via Paolo Uccello, mentre allagamenti sono segnalati anche nei sottopassi ferroviari di via Mariti, di via Circondaria e di via del Romito, dove il traffico scorre a passo d’uomo. Sul posto per la viabilità stanno intervento pattuglie della polizia municipale.

Allagamenti diffusi anche nell’Empolese Valdelsa e in Mugello, in provincia di Firenze, a causa del maltempo. A Empoli, dove sono caduti 36 millimetri di pioggia in due ore, secondo i dati del Cfr Toscana, si registrano problemi nel quartiere di Avane e nella parte ovest della città, già allagate lo scorso 17 novembre quando il sistema fognario non resse le piogge copiose e la piena dell’Arno. Situazione difficile anche a Capraia e Limite (Firenze) dove i bambini di un asilo nido e di una scuola dell’infanzia sono stati fatti uscire in anticipo perché attorno al loro plesso si era formato un copioso allagamento, poi rientrato. Problemi di acqua alta anche nelle campagne di Vinci (Firenze) e in alcune frazioni di Cerreto Guidi (Firenze) come Stabbia, Gavena e Pieve a Ripoli. Massimo Fratini, delegato alla Protezione civile della Città metropolitana di Firenze invita i cittadini a non “attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua”