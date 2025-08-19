Malato di 65 anni senza forze chiede aiuto ai Cc, salvato

Disperazione e solitudine a Talla (Arezzo): 65enne malato salvato da carabinieri e Misericordia. Intervento tempestivo garantisce cure e assistenza per evitarne la marginalizzazione.

Un 65enne solo, malato e senza mezzi di sostentamento, è stato preso dalla disperazione e dalla paura di morire al punto di chiamare in soccorso i carabinieri che poi sono andati a casa sua insieme ai volontari della Misericordia e lo hanno salvato. Il 65enne, un pensionato, era in stato di forte debilitazione e in abbandono. Già vedovo, i famigliari non vivrebbero con lui. La vicenda è emersa a Talla, un piccolo paese della montagna vicino ad Arezzo. Il 65enne, rimasto solo, senza mezzi per andare avanti e con l’unico figlio all’estero, ha visto nei carabinieri la sua unica speranza di salvezza. Stando a quanto emerge, malato e afflitto da un profondo stato di timore e solitudine, l’uomo non riusciva più nemmeno a procurarsi da mangiare. In uno stato di disperazione ha contattato il maresciallo Nizard Bensellam, comandante della stazione di Talla, il quale ha subito attivato la Misericordia. Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile prestare immediata assistenza sanitaria, e anche umana, al 65enne che ha ricevuto cure, gli è stato procurato cibo e ora dovrebbe venire inserito in un programma di assistenza per evitare la sua marginalizzazione sociale.