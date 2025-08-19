Controradio Streaming
Mar 19 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaMalato di 65 anni senza forze chiede aiuto ai Cc, salvato
ToscanaCronaca

Malato di 65 anni senza forze chiede aiuto ai Cc, salvato

By Raffaele Palumbo
lite
Foto Controradio

Disperazione e solitudine a Talla (Arezzo): 65enne malato salvato da carabinieri e Misericordia. Intervento tempestivo garantisce cure e assistenza per evitarne la marginalizzazione.

Un 65enne solo, malato e senza mezzi di sostentamento, è stato preso dalla disperazione e dalla paura di morire al punto di chiamare in soccorso i carabinieri che poi sono andati a casa sua insieme ai volontari della Misericordia e lo hanno salvato. Il 65enne, un pensionato, era in stato di forte debilitazione e in abbandono. Già vedovo, i famigliari non vivrebbero con lui. La vicenda è emersa a Talla, un piccolo paese della montagna vicino ad Arezzo. Il 65enne, rimasto solo, senza mezzi per andare avanti e con l’unico figlio all’estero, ha visto nei carabinieri la sua unica speranza di salvezza. Stando a quanto emerge, malato e afflitto da un profondo stato di timore e solitudine, l’uomo non riusciva più nemmeno a procurarsi da mangiare. In uno stato di disperazione ha contattato il maresciallo Nizard Bensellam, comandante della stazione di Talla, il quale ha subito attivato la Misericordia. Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile prestare immediata assistenza sanitaria, e anche umana, al 65enne che ha ricevuto cure, gli è stato procurato cibo e ora dovrebbe venire inserito in un programma di assistenza per evitare la sua marginalizzazione sociale.

Articolo precedente
Misericordie: sbloccati gli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza
Articolo successivo
Pietrasanta: 3 anni di Daspo per aver contestato pacificamente Salvini

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30486Cronaca18182Politica4050Cultura & Spettacolo3800Diritti2553Sanità2513

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI