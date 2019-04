Maiano: ottavo appuntamento con “Arte Artigianato e Agricoltura”

Sabato 13 aprile e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 19, torna la nota mostra mercato: per l’occasione, accesso straordinario agli edifici storici e ai giardini dell’antico borgo di Maiano.

Scultori pittori, artigiani, sarti, marmisti, falegnami e produttori di cibo nel borgo medioevale di Maiano. Lo storico borgo di Fiesole, famoso per essere stato luogo natio di grandi artisti, si apre al pubblico ospitando l’ottava edizione di “Arte, Artigianato e Agricoltura” con Artigiani e Artisti provenienti da tutta Italia che venderanno le loro opere ai visitatori, molte delle quali create e modellate dal vivo.

Oltre ai cento artigiani e artisti, sono previsti spettacoli di falconeria con l’esposizione dei rapaci, giochi antichi e arcieri, un’estemporanea di pittura a cura dell’Associazione Artisti Fiesolani (con premio Assicoop Toscana) e un simposio di scultura. Per i più piccoli animazione in lingua inglese a cura di Lab Sitters e laboratorio di ceramica, aperto anche ai genitori, a cura di La Cocciaia. Per l’occasione il ristorante “Lo Spaccio” proporrà i tipici piatti della Fattoria in stile street food.

Anche quest’anno sarà aperto il Botanic Garden con la fattoria laboratorio con visita agli animali ed al Parco Romantico della Regina inaugurato nell’aprile del 1893 dalla Regina Vittoria d’Inghilterra (fu luogo di lavoro di Michelangelo, Benedetto e Giuliano da Maiano e Boccaccio e location del film ‘Camera con vista’ vincitore di 3 premi Oscar nel 1987).

“E’ un appuntamento che vogliamo rafforzare anno dopo anno come impegno per valorizzare un territorio unico al mondo e a questo proposito abbiamo deciso di offrire la possibilità ai visitatori di assistere in diretta alla realizzazione delle opere da parte di artisti di livello nazionale. L’occasione per passare un finesettimana all’aria aperta, con buon cibo e nuovi intrattenimenti” ha commentato la famiglia Miari Fulcis, organizzatrice dell’evento e proprietaria della Fattoria.