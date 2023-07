Maggio Musicale, in arrivo 750mila euro dalla Regione

Giani, presidente della Regione Toscana, ha annunciato il sostegno della Regione al Maggio Musicale Fiorentino con un contributo straordinario di 750mila euro, che vanno ad aggiungersi ai quasi 3 milioni già versati

Il presidente Eugenio Giani è intenzionato a supportare il Maggio Musicale Fiorentino alla luce della scellerata gestione dell’ex sovrintendente Alexander Pereira, e ha annunciato che lunedì 3 luglio porterà in giunta regionale la delibera per il contributo straordinario di 750mila euro per concorrere a garantire la continuità aziendale della Fondazione.

Si tratta, come commenta il presidente Giani, di “un contributo straordinario aggiuntivo che varrà solo per l’anno 2023, e che va a sommarsi al contributo ordinario di 2 milioni e 900mila annuale già stanziato”.

Una scelta, continua il presidente della Toscana, voluta per “sostenere il Maggio in un momento difficile, contribuendo a coprire i disavanzi di bilancio causati dalle scelte dell’ultimo sovrintendente Alexander Pereira, così come individuati dal commissario straordinario del Ministero Onofrio Cutaia nel contesto del commissariamento dell’ente a seguito della sua crisi finanziaria”.

Giani, in conclusione, si augura che “questo senso di responsabilità della Regione nel sostenere maggiormente l’istituzione culturale toscana si accompagni in futuro alla scelta di amministratori capaci di non dare luogo a comportamenti che mettano in discussione l’attività, il prestigio e il futuro del Maggio e delle lavoratrici e dei lavoratori che operano con straordinaria e indiscussa professionalità”.