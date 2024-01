Maggio F.no, Europa Verde: “diventi centro sperimentale per la sostenibilità nelle arti sceniche”

Europa Verde propone “un punto di riferimento mondiale per la sostenibilità nelle arti sceniche. A partire dalle sceneggiature per passare ai costumi, alle scenografie fino alla stessa progettazione di spazi che siano eccellenze anche nel settore delle energie alternative, della mobilità elementare, della lotta allo spreco, e della promozione della qualità della vita”



“Mentre la discussione si concentra sul futuro sovrintendente, a noi piacerebbe che si pensasse a far diventare il Maggio un punto di riferimento mondiale per la sostenibilità nelle arti sceniche” lo propone Europa Verde Firenze.

Da sempre siamo convinti che la cultura rappresenti un veicolo fondamentale di cambiamento. Soprattutto se parliamo di eccellenze, contesti cioè che richiamano l’attenzione di tutto il mondo, per le loro caratteristiche di qualità e di storicità. Il Maggio Fiorentino è indubbiamente uno di questi” dice il portavoce di Europa Verde Firenze, Egidio Raimondi.

Che aggiunge ” mentre la discussione si concentra sul futuro sovrintendente, che sarà ovviamente chiamato a conciliare le esigenze artistiche con le difficoltà del bilancio, a noi piacerebbe che si pensasse a far diventare il Maggio un punto di riferimento mondiale per la sostenibilità nelle arti sceniche. A partire dalle sceneggiature per passare ai costumi, alle scenografie fino alla stessa progettazione di spazi che siano eccellenze anche nel settore delle energie alternative, della mobilità elementare, della lotta allo spreco, e della promozione della qualità della vita. Inoltre, perché non pensare a bioplastiche e materiali biobased e riciclabili oppure durevoli e riutilizzabili per la realizzazione di scenografie, ad esempio?”