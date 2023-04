Maggio, Cutaia: “Ancora qualche settimana e la situazione del teatro sarà chiara”

Firenze, il commissario Cutaia ha fatto il punto della situazione sul recupero del Maggio Musicale, “Il 2022 è sotto controllo, ora capiamo le condizioni del 2023”.

“Qualche giorno fa abbiamo chiuso la rivisitazione di questo festival che parte sabato e stiamo già immaginando delle soluzioni per settembre-dicembre. Dobbiamo pensarla come una situazione di emergenza dove le cose normali sarebbero già state programmate, ma non è così. Ancora qualche settimana e la situazione del teatro sarà chiara dal punto di vista della gestione dei conti e questo ci potrà permettere di fare le scelte opportune”. A dirlo è Onofrio Cutaia, il commissario straordinario per la Fondazione del teatro del Maggio musicale fiorentino.

Cutaia ha anche ricordati di essere attivato a Firenze da poco più di un mese, un periodo durante il quale “fatto un controllo molto rigoroso, siamo arrivati ad avere la situazione del 2022 sotto controllo e, cosa molto delicata, stiamo cercando di capire in maniera certa quali sono le reali condizioni del 2023. Per questo penso che poi sarà necessario l’aiuto di tutti, anche in termini di risorse finanziarie, perché certamente ne avremo bisogno”.

Il commissario straordinario ha poi spiegato che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non sarà all’inaugurazione del festival in programma il 22 aprile, ma “sarà sicuramente presente a una delle opere”.