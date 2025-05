www.controradio.it 🎧 Maati Moubakir, l'autopsia chiarisce che fu fatale la coltellata al cuore Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed

E’ stata depositata la relazione dell’autopsia sul corpo di Maati Moubakir, il ragazzo di Certaldo di 17 anni ucciso per un errore lo scorso 29 dicembre, a Campi Bisenzio, dopo una serata in discoteca. Domani, intanto, ci sarĂ l’incidente probatorio del super testimone, giĂ minacciato dagli amici degli indagati.

Una coltellata al cuore, arrivata dopo un’aggressione brutale con calci e pugni. L’esito dell’autopsia su Maati Moubakir, eseguita dal medico legale Susanna Gamba su disposizione del pm Antonio Natale, non lascia dubbi sull’efferatezza del gesto per mano di un gruppo di ragazzi italiani di seconda generazione in attesa di giudizio dietro le sbarre:Francesco Pratesi, 18 anni, Denis Mehmeti, 20, Ismail Arouizi, 22, Denis Alexander Effa Ekani, 20, e Diego Voza, 18 anni. Maati è stato colpito da cinque pugnalate tra zona lombare, fronte e torace. Una – riferisce la relazione autoptica – ha reciso completamente una porzione del cuore con conseguente inarrestabile emorragia e arresto cardiaco”.

La morte arrivata senza neppure avere il tempo di difendersi, l’accanimento su un ragazzo scambiato per un altro del posto, reo di aver rubato una sigaretta elettronica nell’estate precedente. Morire per sbaglio, per una sigaretta, è quello che è accaduto lo scorso 29 dicembre fuori dalla discoteca Glass Globe di Campi Bisenzio. Maati è stato individuato dal branco, inseguito per “una lezione”, tutto questo mentre il giovane di Certaldo urlava “non sono io, lasciatemi, vi prego”. Poi il tentativo disperato di scappare su un bus che non lo ha mai riportato a casa. Perchè è arrivato l’ultimo fendente, quello letale.