M5S: 17 in lizza per candidatura a governatore Toscana

Sono 17 in totale, tra i quali tutti i cinque consiglieri regionali M5s, a correre per la candidatura a presidente della Regione Toscana per il Movimento 5 Stelle.

In lizza sulla piattaforma Rousseau ci sono il capogruppo pentastellato in Consiglio regionale, Giacomo Giannarelli, insieme ai colleghi Andrea Quartini, Gabriele Bianchi e Irene Galletti. Corre anche l’ex consigliera fiorentina Silvia Noferi e numerosi attivisti: Maria Pica, Tommaso Romagnoli, Annamaria Pacilio, Isacco Bocci, Andrea Fossi, Paolo Pescucci, Diego Bravi, Carlo Baglioni, Luigi Liguori, Luigi Capasso, Andrea Tolari e Barbara Rossi. Il 20 gennaio, sempre sulla piattaforma Rousseau, si apriranno le votazioni per la scelta da parte degli iscritti del candidato che correrà alle prossime regionali per il M5s.