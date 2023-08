Lucca: un grosso ramo cade e sfascia il tetto di un’abitazione

A Lucca un grosso ramo di Cedro è caduto ed ha sfasciato il tetto di un’abitazione e un’autovettura: “La caduta è da attribuirsi a una lesione prodotta dal vento nella scorsa notte o ad un evento meteorologico molto recente”

E’ di oggi la notizia dell’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di un grosso ramo di Cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara) nel centro storico di Lucca, in via delle Rose. Cadendo, il ramo ha danneggiando un immobile e una vettura; non risultano persone coinvolte dal crollo.

In merito alla caduta di un grosso ramo , l’amministrazione comunale di Lucca fa presente che “la pianta era schedata, è stata sottoposta a un controllo nel giugno scorso e non presentava segnali di pericolosità imminente”.

La caduta del ramo, si spiega, “è da attribuirsi a una lesione prodotta dal vento nella scorsa notte o in un evento meteorologico molto recente”. L’albero, conclude la nota, è stato sottoposto a un immediato controllo dell’agronomo incaricato che ha verificato l’assenza di patologie nel punto della rottura e sta valutando le operazioni di messa in sicurezza dell’esemplare”.