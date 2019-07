Lucca, San Luca: paziente suicida, pm chiede processo per tre medici

La procura di Lucca ha chiesto il rinvio a giudizio di tre medici dell’ospedale San Luca per omicidio colposo in seguito al suicidio di un paziente, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2018.

A far partire gli accertamenti una denuncia del fratello del 51enne: l’uomo, che era stato portato al San Luca perchè aveva tentato di togliersi la vita, si soffocò con un sacchetto di plastica nel bagno del pronto soccorso. La notizia è riportata da Tirreno e Nazione. La procura ha invece chiesto l’archiviazione per due infermiere.

Secondo l’accusa, i medici succedutisi in servizio quel giorno al San Luca avrebbero dovuto chiedere una nuova visita per valutare lo stato psichico del paziente, oppure disporne il ricovero in psichiatria dove non avrebbe trovato strumenti o oggetti utili a commettere l’estremo gesto. In sostanza, per il pm Piero Capizzoto che ha condotto l’inchiesta, i tre medici avrebbero dovuto attuare i protocolli previsti in casi come quello del 51enne.