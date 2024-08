Lucca Jazz Donna 20a edizione

Lucca Jazz Donna arriva alla ventesima edizione e regala al suo pubblico un programma davvero ricchissimo. Dall’8 agosto al 22 settembre sei serate in cartellone e ben 18 i gruppi che si esibiranno tra il Real Collegio e la chiesa di San Francesco che ospiterà il grande concerto finale.

In cartellone 18 gruppi, tra new entry e graditi ritorni. Gran finale in San Francesco con Rita Marcotulli, Karima e la stella nascente Teresa Morici. Lucca Jazz Donna è un festival promosso dal Circolo Lucca Jazz, creato per individuare, selezionare e valorizzare il talento delle donne nel jazz: nel canto, nella composizione e nell’arrangiamento, nell’uso dei vari strumenti e stili musicali. Sin dalla prima edizione ha portato a Lucca alcune tra le più grandi stelle del panorama jazzistico italiano e internazionale.

I CONCERTI AL REAL COLLEGIO. I concerti saranno il giovedì alle 21:15 nel chiostro di Santa Caterina. L’ingresso è libero e gratuito. Per ogni data sono attesi sul palco tre gruppi e come di consueto ci sarà un’associazione del territorio che potrà farsi conoscere dal pubblico e presentare la propria attività. Le associazioni coinvolte in questa edizione sono Associazione Luna, Unicef Comitato Lucca, Associazione Sclerosi Multipla, Associazione Don Baroni, Associazione Centro Affidi Lucca e Anffas Lucca.

Lucca Jazz Donna inizia giovedì 8 agosto e la prima ospite sarà Alice Innocenti con il suo ottetto e la jazz poetry del suo album “Nelumbo”. Dopo di lei sul palco salirà la cantante catalana Eva Verde in duo con Danilo Tarso al pianoforte. Chiude la prima serata la Montecatini City Band con il concerto “Ladies in jazz”, dedicato a Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan.

Il 16 agosto sarà la volta di Christianne Neves (piano) e Michela Lombardi (voce) con “Abertura das Águas”, raffinato progetto che fonde la musica brasiliana con il jazz. Dopo di loro salirà sul palco l’Ileana Mottola 4tet che presenta “Cool life”, disco nato dall’incontro con il pianista americano Joel Holmes. Chiude la seconda serata il duo composto da Stefania Tallini al pianoforte e Daniela Spalletta alla voce, due fra le più rappresentative musiciste del panorama jazzistico italiano ed europeo.

La serata del 22 agosto si apre con il Lara Ferrari Quintet e l’omaggio ad Amy Winehouse. A seguire, Lucia Ianniello 4tet con “Keep left and go straight South”, terzo album da leader della trombettista, compositrice e cantante campana. A chiudere la serata il trio della cantante e polistrumentista lucchese Ilaria Biagini che presenta “L’arte di baciare”, un omaggio alle “poetesse” del jazz e del pop in un’atmosfera jazz con influenze acustiche pop e folk e accenni di elettronica.

Giovedì 29 agosto si parte con il Carlotta Vettori & Silvia Bolognesi Quartet e “Ruah”, primo album della flautista toscana Vettori, tra musica classica, jazz, rock e improvvisazione, impreziositi dal contrabbasso di Bolognesi. Poi sarà la volta di “Swingando”, con il duo composto dalla cantante Paola Arnesano e da Bruno Motrone al pianoforte. Chiude la serata il Lisa Manara 4et con “Capo Verde canta l’incontro” ovvero un viaggio nel poliedrico mondo musicale di un arcipelago che fonde nella sua cultura musicale l’Africa e l’Europa.

Il 5 settembre il Gruppo jazz del Liceo musicale “A. Passaglia” apre la serata per poi lasciare il palco all’Ottavia Rinaldi Trio e “Harpbeat Trio” con la sorprendente arpa jazz di Rinaldi. A seguire, Cettina Donato, pianoforte, e Zoe Pia, clarinetto, presentano “Mito”, un progetto originale, “dionisiaco”, dedicati ai miti delle due grandi isole italiane, Sicilia e Sardegna.

CONCERTO FINALE IN SAN FRANCESCO. La ventesima edizione di Lucca Jazz Donna si chiude domenica 22 settembre alle 21 nella chiesa di San Francesco dove si incontreranno tre generazioni di musiciste, tutte già passate dal palco del festival in tempi diversi. Un modo simbolico per racchiudere passato, presente e futuro di una manifestazione che ha fatto la storia del jazz al femminile in Italia.

Ad aprire la serata sarà la giovanissima cantante lucchese Teresa Morici con I ragazzi del Liceo, gruppo strumentale composto da ex allievi del liceo musicale Passaglia. Torna a Lucca la strepitosa voce di Karima con “Bacharach Forever”, un omaggio al grande compositore statunitense con le radici ben salde in quello che è stato primo amore della cantante, il jazz, appunto, che la portò al Lucca Jazz Donna già nel 2006. Ad accompagnare la vocalist saranno Piero Frassi (pianoforte), Francesco Ponticelli (basso elettrico e contrabbasso) e Andrea Beninati (batteria e violoncello). La serata si chiuderà con il pianoforte di Rita Marcotulli e il quartetto composto da Giovanni Tommaso (contrabbasso), Javer Girotto (sassofono e flauto), Alessandro Paternesi (batteria). “Walking in my shadow” è il titolo del concerto che riporta Marcotulli sul palco di Lucca Jazz Donna, dove si era esibita già nel 2005 e nel 2009.

Anche questo appuntamento sarà gratuito. Le modalità per prenotare il posto verranno comunicate nelle prossime settimane.

PROGRAMMA