Costituita la commissione d’inchiesta sul Forteto, presidente Michelotti

La commissione d’inchiesta ’bis’ è stata istituita allo scopo di “svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità e agli affidamenti dei minori”. Deputati e senatori si concentreranno su eventuali responsabilità delle istituzioni che avrebbero dovuto controllare Il Forteto.

Oggi si insedierà la commissione bicamerale di inchiesta sui fatto accaduti alla comunità, sono trenta i parlamentari commissari rappresentanti di tutti i gruppi, quindici deputati. Dopo due commissioni regionali, il Parlamento torna così ad occuparsi de ’Il Forteto’, comunità di recupero per minori disagiati, a Vicchio del Mugello, che negli anni scorsi è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia.

“Si costituisce, per questa Legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”. Questa mattina in sala del Refettorio, a palazzo San Macuto, nel corso della prima seduta, è stato eletto presidente il deputato Francesco Michelotti. Vicepresidenti sono i deputati Elisa Montemagni e Andrea Quartini. Segretari sono il senatore Antonio Guidi e la deputata Ilenia Malavasi. La seduta costitutiva è stata presieduta dal senatore Guidi. In chiusura Michelotti ha invitato i gruppi a designare i propri rappresentanti per procedere alla prima convocazione”. Lo rende noto l’ufficio stampa della Camera.

“Dopo anni di sollecitazioni in ogni sede da parte di Fratelli d’Italia, si è costituita finalmente la commissione parlamentare di inchiesta sui fatti legati alla comunità Il Forteto che le cronache hanno definito emblematicamente Fattoria degli orrori”. A sottolineare la notizia è Susanna Donatella Campione, senatrice di FdI e componente della Commissione parlamentare sul Forteto. “E’ una vicenda giudiziaria – aggiunge – che ha coinvolto minori e vittime innocenti e che ha lasciato trasparire l’ombra di connivenze politiche. La Commissione avrà l’obiettivo di accertare le responsabilità istituzionali e di formulare proposte per prevenire futuri abusi attraverso l’esame della gestione della comunità dal suo inizio e delle negligenze delle pubbliche amministrazioni. Esprimo le mie congratulazioni al Presidente Francesco Michelotti e l’auspicio che ognuno faccia la sua parte per far emergere la verità e per sgretolare il muro di omertà e di connivenze su una vicenda che ha creato sgomento in Toscana e nell’Italia intera”.