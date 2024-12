Lucca: esplode villetta per una fuga di gas, morto il marito, si cerca la moglie

Sono andate avanti per tutta la notte, ma senza esito, le ricerche della donna di 52 anni originaria di Taiwan che risulta dispersa dopo l’esplosione della villetta di Molazzana (Lucca) avvenuta intorno alla mezzanotte di domenica, dove viveva con il marito, di cui è stato ritrovato il corpo.

I soccorritori hanno rimosso quasi tutte le macerie nella speranza che potesse essere sepolta dai detriti ma ancora viva. Ieri mattina intorno alle 11 era stato ritrovato il corpo dell’uomo di 68 anni di Singapore con il quale alcuni anni fa aveva acquistato la casa, sventrata probabilmente dopo una fuga di gas e nella quale, stando agli accertamenti, si trovava al momento della deflagrazione. “Rimane da rimuovere una piccola porzione di tetto – ha spiegato questa mattina il sindaco di Molazzana Andrea Talani: i soccorritori stanno decidendo come operare per spostare gli ultimi pezzi di cemento”.

Un’esplosione, con un boato udito a chilometri di distanza e che ha ‘risuonato’ in tutta la valle del Serchio, poi un incendio che nella notte hanno distrutto una villetta a Sassi, nel comune di Molazzana (Lucca) in Garfagnana. Nell’abitazione, isolata dal resto del paese, viveva una coppia di origini asiatiche. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 23.

Una volta domate le fiamme le ricerche sono andate avanti per tutta la notte alla luce delle fotoelettriche, poi, dopo molte ore, questa mattina è stato individuato il corpo di Seetoh Kwok Meng, 69 anni, originario di Singapore. Si continua a scavare tra le macerie, anche con l’ausilio di macchinari, alla ricerca della compagna dell’uomo, Chang Kai En, 52, originaria di Taiwan, che risulta ancora dispersa.

All’origine dello scoppio, con ogni probabilità, una fuga di gas che ha provocato anche un incendio e il crollo dell’abitazione. Al lavoro oltre alle squadre ordinarie dei vigili del fuoco anche gli specialisti Usar (Urban search and rescue). Sono intervenuti anche i nuclei cinofili e dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco. Oltre 20 i soccorritori impegnati nelle ricerche. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Molazzana Andrea Talani.