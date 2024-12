Famiglia morta a Firenze, forse causa caldaia malfunzionante

Forse la caldaia malfunzionante potrebbe essere la causa della morte di una coppia e di un bambino di 11 anni in una villa a San Felice a Ema (Firenze) mentre una bambina di 6 anni è ricoverata in condizioni gravissime. Le esalazioni da monossido di carbonio erano state indicate fin da subito ieri come causa del decesso ma nell’abitazione erano state trovate anche alcune stufe.

Le indagini dei vigili del fuoco, diretti dalla procura guidata da Filippo Spiezia, si stanno concentrando sulla caldaia che era installata in casa. I pompieri dovranno verificare se era stata sottoposta a manutenzione come prevede la legge: per questo e’ stata anche sequestrata la documentazione relatica alla caldaia. Quando gli atti saranno depositati in Procura, la pm Silvia Zannini disporra’ l’autopsia sulle salme.