Lucca: 2 denunce per ‘ricettazione’ reliquie Santi

Le reliquie furono rubate alla Misericordia di Borgo a Mozzano (Lucca). Ritrovato anche un cofanetto in legno con 33 reliquie di santi, un reliquario in legno intagliato e dorato del XVII secolo, un reliquario in argento, un portaostie in argento, un reliquario in argento cesellato del XVIII secolo

I Carabinieri carabinieri del Nucleo di Tutela del patrimonio culturale di Firenze hanno ritrovato e restituito alla Misericordia di Borgo a Mozzano (Lucca) una serie di beni preziosi che nella primavera del 2018 furono rubati dalla sede della confraternita, il convento di San Francesco.

Tra questi, spiegano i carabinieri, un cofanetto in legno con 33 reliquie di santi, un reliquario in legno intagliato e dorato del XVII secolo, un reliquario in argento, un portaostie in argento, un reliquario in argento cesellato del XVIII secolo, con punzone di Domenico Antonio Gori , l’argentiere che realizzò il manufatto, una statuetta in gesso di Gesù Bambino.

Tutti i beni sono stati individuati grazie a un antiquario di Pistoia a cui venivano proposti in vendita da un commerciante lucchese. L’uomo, che era a conoscenza del furto poiché la notizia era stata riportata dai quotidiani locali, ha informato i carabinieri che poi, confrontando le immagini, hanno accertato l’effettiva provenienza dei beni. Subito è stata sequestrata tutta la refurtiva e sono stati denunciati alla procura di Lucca due persone abitanti in Lucchesia e coinvolte a vario titolo nella ricettazione di beni ecclesiastici: uno è un commerciante lucchese, l’altro è un artigiano.