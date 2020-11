Lo schermo dell’arte, 13ª edizione, la prima giornata: martedì 10 novembre

Lo schermo dell’arte, 13ª edizione. Festival di cinema e arte contemporanea a Firenze. Dal 10 al 14 novembre 2020. Streaming disponibile fino al 22 novembre 2020 al Cinema La Compagnia, Manifattura Tabacchi, Gucci Garden

Il programma di martedì 10 novembre:

Gucci Garden Cinema da Camera

dalle 11:00 alle 19:00

Around Coexistence

un programma di film d’artista che esplora le complesse dinamiche che regolano la coesistenza tra umani e regno animale

a cura di Leonardo Bigazzi

New Acid

di Basim Magdy, 2019, 14’18”

Commissionato da La Kunsthalle Mulhouse, Francia. Per gentile concessione dell’artista e di König Galerie, Berlino. In New Acid, un gruppo di animali si scambia messaggi di testo pieni di GIF ed emoji. Dialoghi surreali con toni ironici e sarcastici che tuttavia suggeriscono conflitti e rivalità tra specie diverse.

On demand su PiùCompagnia in collaborazione con MYmovies

Dalle ore 10:00

Spit Earth: Who Is Jordan Wolfson?

di James Crump, Stati Uniti, 2020, 55’

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

Szeemann and Lenin Crossing the Alps

di Rudolf Herz, Germania, 2019, 18’46’’

vo: tedesco; st: italiano

Prima italiana

L’artista Rudolf Herz, invitato da Harald Szeemann nel 2003 a partecipare ad una sua mostra, decide di coinvolgere il curatore svizzero nel suo progetto Lenin on Tour, proponendogli un viaggio a bordo di un tir che trasporta un gigantesco mezzo busto di Lenin. Il film è una lunga intervista e ci offre, a anni di distanza dalla morte di Szeemann avvenuta nel 2005, un ritratto intenso del poliedrico e coltissimo curatore.

Recoding Art

di Bruno Moreschi & Gabriel Pereira, Brasile, 2019, 15’

vo: inglese; st: italiano

Prima italiana

L’artista brasiliano Bruno Moreschi e il ricercatore in media digitali Gabriel Pereira hanno chiesto a sette sistemi di intelligenza artificiale, solitamente utilizzati per il riconoscimento di immagini commerciali, di reinterpretare le opere della collezione del Van Abbemuseum di Eindhoven.

Sandlines

di Francis Alÿs, Iraq, 2020, 61’

vo: arabo, inglese; st: arabo, inglese, italiano

Prima italiana

L’artista ha lavorato in un remoto villaggio nella provincia di Nineveh, in Iraq, insieme ad un gruppo di bambini che, come in un gioco di ruolo, interpretano personaggi che hanno segnato un secolo di storia del proprio paese. Nonostante gli avvenimenti drammatici che hanno devastato la loro terra, essi sembrano conservare spensieratezza e innocenza mentre giocano tra le dune del deserto.

#JR

di Serge July, Daniel Ablin, Francia, 2018, 52’

vo: francese ; st: italiano

Prima italiana

Il noto artista francese JR prende voce attraverso questo documentario che ripercorre la sua carriera artistica: da New York a Shangai, dalla Palestina alla frontiera tra Stati Uniti e Messico, dove JR è intervenuto con le sue gigantesche fotografie coinvolgendo artisti e abitanti nella convinzione che l’arte può aiutare a cambiare il mondo.

INFO I film saranno visibili in streaming dall’Italia su PiùCompagnia in collaborazione con MYmovies.

Abbonamento standard: 9,90€

Abbonamento sostenitori: 50€ con in omaggio il libro Lo schermo dell’arte 10 anni tra arte contemporanea e cinema

Abbonamento QUI