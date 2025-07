Livorno, turni record in rianimazione

LIVORNO – Quasi quattro giorni di interventi ininterrotti e senza tregua nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Livorno quando si sono concentrati e susseguiti una serie di casi di urgenza che hanno prolungato i turni prestabiliti.

Così, il direttore del reparto, il primario Baldassarre Ferro, ha desiderato ringraziare pubblicamente l’operato del comparto infermieristico e di tutti gli operatori che, come si legge in una nota della Asl Toscana Nord ovest, “hanno eseguito i numerosi interventi in elezione e urgenza in modo continuo per più di 84 ore”.

“Il personale di sala operatoria è fulcro dell’attività chirurgica – ha sottolineato Ferro – e in un momento di estrema necessità e difficoltà, determinato dalla combinata intensa attività chirurgica che ha coinvolto pazienti politraumatizzati, con patologia oncologica e di prelievo d’organo ha lavorato silenziosamente con spirito di abnegazione, dedizione e consueta professionalità. Nonostante la conosciuta difficoltà di reperimento di risorse umane, è necessario ribadire quanto ammirevole sia il senso di servizio verso i pazienti e la comunità tutta che il personale del blocco operatorio dell’ospedale di Livorno ha dimostrato in questi giorni”. Ai ringraziamenti del primario si è unita anche la direzione aziendale e di presidio.