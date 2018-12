Livorno, trasporti: da 7 gennaio, nuova linea bus per interporto

Partirà in via sperimentale il 7 gennaio il potenziamento del servizio di trasporto pubblico che collega l’Interporto Vespucci con la città di Livorno.

Per rispondere alle esigenze di lavoratori e visitatori, spiega una nota, sarà aggiunta una nuova linea, la 113, che dalla stazione ferroviaria di Livorno raggiungerà l’interporto e attraverserà anche l’area industriale di Guasticce.

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì con una corsa verso la stazione di Livorno anche il sabato mattina presto, coprirà varie fasce orarie. Il collegamento è stato creato grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, dall’Interporto Toscano e dalla Provincia di Livorno e con la collaborazione dei Comuni di Livorno e Collesalvetti e della Ctt Nord Livorno. La sperimentazione del servizio durerà tre mesi, e se l’iniziativa avrà successo sarà messa a regime.

“Questo della linea 113 per l’Interporto e Guasticce è un esempio positivo – sottolinea l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli -. La Regione sta lavorando su più fronti per favorire l’uso del mezzo pubblico, specialmente per gli spostamenti quotidiani. Organizzare o creare servizi che aiutino le persone a recarsi sui luoghi di lavoro senza utilizzare il mezzo privato è possibile, basta che le istituzioni, i gestori del trasporto e le aziende collaborino alla costruzione di un progetto serio. Come è accaduto in questo caso”.

Per il presidente della Provincia livornese Marisa Bessi, è “un progetto scaturito dalle esigenze espresse dalle realtà produttive operanti nella zona, che l’amministrazione provinciale, nelle sue funzioni di coordinamento, ha raccolto promuovendo opportune azioni di raccordo tra istituzioni e imprese.