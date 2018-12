Cascina: ancora in rianimazione bimbo investito da furgone

Sono stabili le condizioni del bambino di 5 anni investito ieri a Cascina (Pisa), all’uscita dall’asilo, da un furgone dell’azienda che si occupa della pulizia stradale e della raccolta dei rifiuti.

Il bimbo, di Cascina, è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La dinamica dell’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, è ancora al vaglio della polizia municipale cascinese.

Il piccolo era appena uscito dalla scuola materna e la madre lo stava tenendo per mano quando il veicolo in retromarcia, per cause ancora in corso di accertamento, lo ha travolto. Illesa la madre.

Sull’incidente, avvenuto nel cuore del centro storico cascinese, indagano gli agenti della polizia municipale. Il bambino è stato trasferito in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico fiorentino dove è ricoverato, secondo fonti sanitarie, in rianimazione con politrauma. La prognosi è riservata ma stabile.