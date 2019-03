Livorno, nuovo attraversamento Rio Nugola evita allagamenti

Sono stati consegnati i lavori, del costo di 200 mila euro, per la realizzazione del nuovo attraversamento del Rio Nugola, in corrispondenza della via per Montecandoli, nel Comune di Collesalvetti (Livorno) che fu interessato dagli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 che colpirono il Livornese.

Il nuovo attraversamento del Rio sostituirà quello attuale che rappresenta un evidente ostacolo al deflusso di acqua in caso di eventi meteorici importanti. Il progetto, spiega una nota, prevede un unico manufatto prefabbricato in cemento armato in grado ridurre i fenomeni di allagamento del piano viabile e, di conseguenza, le interruzione della circolazione viaria.

Il nuovo ponte, al fine di poter scongiurare qualsiasi rischio per chi si trova in transito, prevede anche l’installazione di un sistema di segnalamento che, in caso di eventi meteorici rilevanti, può interrompere la circolazione qualora si verifichi un forte innalzamento del livello nel corso d’acqua. L’attraversamento sarà ubicato nella stessa posizione di quello esistente. Saranno demolite le vecchie strutture mentre la viabilità, che risulta oggi leggermente incassata rispetto al piano di campagna circostante, verrà risagomata innalzandola, in prossimità del guado, di circa 1,60 metri.