Firenze, Prato e Livorno, il centrodestra ufficializza i candidati

“Ora è ufficiale, Ubaldo Bocci sarà il candidato sindaco per Firenze, Daniele Spada per Prato ed Andrea Romiti per Livorno, sostenuti pienamente e convintamente da tutto il centrodestra “.

Lo affermano i coordinatori toscani del centrodestra Susanna Ceccardi (Lega), Stefano Mugnai (Fi) e Francesco Torselli (Fdi). “Esprimiamo totale soddisfazione per l’accordo nazionale trovato ad Arcore da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sulle amministrative 2019 e sulle regionali in Piemonte. I nostri candidati sono pronti e determinati ad impegnarsi al massimo nei rispettivi territori – sottolineano i coordinatori in una nota congiunta – e quindi l’ufficialità ci consente, fin da subito, di lavorare pancia a terra in località importanti come il capoluogo regionale, Prato e Livorno. Siamo fermamente convinti dell’alto valore di Bocci, Spada e Romiti che sapranno intercettare al meglio un vasto e variegato elettorato”.

“Nelle tre città capoluogo, insieme alle svariate decine di centri medio-piccoli della nostra regione che il 26 maggio saranno interessati dalla tornata amministrativa – concludono Ceccardi, Mugnai e Torselli – un centrodestra compatto e vincente, come testimoniano le recenti votazioni regionali, ha, dunque, le carte in regola per ridare slancio a molte località toscane che, da troppo tempo, sono mal governate”.