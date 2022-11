Livorno, imbarcazione in avaria: padre e figlia salvati dalla polizia

Livorno, due agenti di polizia salvano padre e figlia davanti al porto. I due hanno rischiato di affondare con la propria imbarcazione in avaria.

I due, che al momento del soccorso si trovavano sopra la propria imbarcazione in avaria, sono stati salvati all’imboccatura del porto da due agenti di polizia, uno della squadra nautica e l’altro del reparto volo di Firenze, entrambi liberi dal servizio.

Il fatto è quando i due agenti, dopo aver deciso di andare in barca e durante la fase di uscita dal varco nord del porto, hanno notato un’altra imbarcazione che rischiava di finire contro il molo di protezione.

A bordo dell’imbarcazione in avaria due persone, padre e figlia, che cercavano di attirare la loro attenzione sbracciandosi. A quel punto gli agenti si sono diretti verso l’imbarcazione in difficoltà e hanno lanciato subito una cima per metterla in sicurezza ed evitare la collisione con il molo.

L’uomo ha detto ai soccorritori di essere in avaria con i sistemi di governo e che il vento, proveniente da nord, lo stava spingendo verso il molo. Con non poche difficoltà, date dalla maggiore stazza dell’imbarcazione rispetto a quella dei poliziotti, con diverse manovre sono riusciti a allontanarlo dagli scogli e a cominciare il traino.

Durante il tragitto il proprietario dell’imbarcazione in avaria si è accorto che da una falla sullo scafo avevano cominciato a imbarcare acqua. A quel punto, visto che cominciava a fare buio, si è deciso di avvisare la Capitaneria di porto che è intervenuta con una motovedetta.

Alla fine, con la preoccupazione per l’incolumità della minore a bordo, la difficoltà di manovra dovuta al vento e per la presenza delle grandi nave ormeggiate, oltre al traffico navale in transito, grazie al coordinamento tra i poliziotti e il personale della Capitaneria è stato possibile svuotare le sentine ed evitare l’affondamento dell’imbarcazione mettendo in salvo gli occupanti e limitando i danni al natante in avaria.