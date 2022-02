Lido di Camaiore: picchia la compagna con calci e pugni, arrestato

Lido di Camaiore – I fatti si sarebbero verificati la notte tra il 16 e 17 febbraio scorso quando l’uomo, all’interno del proprio domicilio, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito fisicamente la compagna.

La donna è stata colpita ripetutamente e violentemente con pugni e con un bastone metallico al volto e su tutto il corpo, cagionandole gravi lesioni giudicate guaribili in 45 giorni di prognosi. I carabinieri a Lido di Camaiore hanno arrestato, per questo motivo, un 36enne italiano per maltrattamenti in famiglia e lesione personale grave nei confronti della propria compagna convivente 35enne.

La violenta aggressione sarebbe andata avanti fino alle prime luci del mattino quando la donna è riuscita a uscire dal domicilio e ha richiesto aiuto ad un’amica che ha allertato i carabinieri. I militari dell’Arma sono subito intervenuti e hanno rintracciato l’uomo presso il suo domicilio, all’interno del quale hanno riscontrato i locali a soqquadro nonché macchie di sangue ed il bastone che avrebbe utilizzato per colpire la compagna.

A questo punto l’uomo è stato condotto in caserma mentre la donna è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Versilia di Lido di Camaiore per diverse fratture a costole e vertebre e varie contusioni su diverse parti del corpo. Nei successivi accertamenti, i militari dell’Arma hanno ricostruito che anche in passato si sarebbero verificati altri episodi simili mai denunciati dalla vittima. Al termine dei riscontri investigativi, i Carabinieri hanno dichiarato in stato di arresto l’uomo e, su disposizione del pm di turno lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Prato.