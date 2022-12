Liceo artistico di Porta Romana, finita l’occupazione che continua però nella succursale di via Magliabechi

Firenze, è finita l’occupazione del Liceo Artistico di Porta Romana ma prosegue quella nella succursale di via Magliabechi.

Dalla dirigenza dell’istituto hanno fatto sapere che l’occupazione del Liceo Artistico di Porta Romana è terminata, mentre alcuni studenti comunicato che ancora prosegue quella presso la succursale di via Magliabechi in sede via San Gallo.

Nella sede di Porta Romana i ragazzi hanno lasciato l’edificio con la promessa che dalla prossima settimana saranno aperti i tavoli di lavoro studenti-professori in merito alle tematiche oggetto di protesta.

Dopo un primo sopralluogo nella struttura e la relativa sanificazione le lezioni potrebbero riprendere anche nella giornata di domani venerdì 16 dicembre, altrimenti si va a lunedì prossimo.

Per quello che riguarda invece la succursale fonti ci fanno sapere che l’occupazione è ancora in atto. La dirigenza, dopo aver attivato la DAD, non ha ancora instaurato un dialogo con i ragazzi coinvolti.

Gli studenti che ancora stanno protestando nella succursale, come riporta il quotidiano La Nazione, si sono lamentati per una serie di problemi legati alla struttura come: l’assenza della scala antincendio, l’uso dei laboratori per lezioni non inerenti allo scopo della struttura, finestra da sostituire, computer inadeguati e bagni poco dignitosi.

L’annuncio dell’occupazione è stato confermato questa mattina, giovedì 15 dicembre 2022, dopo aver ricevuto un comunicato dalla scuola.

I ragazzi, a conclusione dell’assemblea straordinaria, hanno deciso di occupare la scuola dopo che, una delegazione di studenti ha comunicato l’intenzione alla dirigente.