Libri: Iran, Farian Sabahi con “Il Bazar e la Moschea” alla CdP 25 Aprile

Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 17:00, presso la saletta incontri della Casa del Popolo 25 aprile di via Bronzino a Firenze. Organizzano Controradio e Controradio Club

Il libro ripercorre le vicende dell’Iran partendo dalla rivolta del tabacco del 1890, in occasione della quale i mercanti si allearono con il clero riuscendo a far sentire le proprie ragioni. Un’alleanza, quella tra il bazar e la moschea, che si rivelerà cruciale nel corso del Novecento. Questa edizione presenta un aggiornamento di dieci anni rispetto a quella precedente, pubblicata a fine 2008 e quindi poco prima delle contestate elezioni, segnate dai brogli, che videro la rielezione del presidente Ahmadinejad per un secondo mandato. Le tematiche analizzate comprendono il movimento verde d’opposizione del 2009 e la repressione di regime, le reazioni iraniane alte primavere arabe e in particolare a quella sciita del Bahrein, l’elezione del presidente moderato Rohani e l’accordo nucleare del luglio 2015, il coinvolgimento di Teheran nelle questioni regionali, le proteste dí inizio 2018, le tensioni con gli Stati Uniti del presidente Donald Trump, con Israele e con l’Arabia Saudita, nonché le conseguenze – anche per le imprese italiane – dei due round di sanzioni americane imposte nell’agosto e nel novembre 2018.

